село Стечанка, село Стечанка, Радомысльский уезд, Киевская губерния (на 1886) — Familio

Стечанка

Радомысльский уезд, Киевская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Мартыновичская волость
891. Стечанка, село бывшее государственное, при речке Въюнке, дворов 61, жителей 406, церковь православная, питейный дом
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