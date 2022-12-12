село Васильевское, село Васильевское, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Васильевское

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Тверский уезд
191Васильевское, с. вл.при р. Ведемье.121238796979Церковь православная 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Тверской уезд, Васильевская волость
288. Васильевское, село бывшее владельческое, при реке Ведемье, дворов 203, жителей 1363, ст. кр., церковь православная, двухклассн. уч., 15 лавок, ежен. тржк. зимой.

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Васильевская волость
4Васльевское216

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
129746Васильевскоесело56°59'35°54'O-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское сельское поселение
28620440116с Васильевскоесело
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