Васильевское
Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
191Васильевское, с. вл.при р. Ведемье.121238796979Церковь православная 1. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
288. Васильевское, село бывшее владельческое, при реке Ведемье, дворов 203, жителей 1363, ст. кр., церковь православная, двухклассн. уч., 15 лавок, ежен. тржк. зимой.
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
4Васльевское2161¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129746Васильевскоесело56°59'35°54'O-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28620440116с Васильевскоесело