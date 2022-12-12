деревня Тяпино, деревня Тяпино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Тяпино

Гагинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4327Тяпино, д. вл.при оз. Назарихе.38428137162
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Ветошкинская волость
588. Тяпина, деревня бывшая владельческая, при речке Пьяне, дворов 68, жителей 375, школа, 2 ветряных мельницы, кузница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Гагинский район
19466Тяпинодеревня55°17'45°05'N-38-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Гагинский муниципальный район, Сельское поселение Гагинский сельсовет
22626412141д Тяпинодеревня
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