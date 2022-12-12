Марченковка
Ольховатский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- слобода
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2384Марченков (Свинолуповка), хут. вл.при рч. Черной Калитве.8159158652716Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1038. Марченков (Свинолуповка), хутор бывший владельческий, при речке Черн. Калитве, дворов 235, жителей 1537, церковь православная, 11 ветряных мельниц
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8623Марченковкаслобода50°16'с.ш.39°13'в.д.M-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20629424151сл Марченковкаслобода