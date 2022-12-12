деревня Лобановка, деревня Лобановка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Лобановка

Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1497Лобановка (Покровское, Малая Рачейка), с. вл. и однодв.при рч. Малой Рачейке.405042289299Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Старо-Рачейская волость
965. Лобановка (Бестужевка, М. Рачейка), село бывшее владельческое и государственное, при речке Рачейке, дворов 79, жителей 652, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Новоспасский район
31148Лобановкадеревня53°19'с.ш.47°59'в.д.N-38-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Новоспасский муниципальный район, Коптевское сельское поселение
73629410121д Лобановкадеревня
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