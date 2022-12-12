село Погребняки, село Погребняки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Погребняки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4292Погребняковщина, д. вл.при заливе р. Сулы Жереле.40891268288
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Оболонянская волость
1058. Погребняковщина, деревня бывшая владельческая, при заливе р. Сулы, дворов 124, жителей 661, питейный дом

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Оболонянская волость
5.0Погребняковщина селоПогребняковское крестьян собственников64111796239372388760

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19320Погребнякиселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Погребняківська
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