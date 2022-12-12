посёлок Кацбахский, посёлок Кацбахский, Кизильский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Кацбахский

Кизильский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
445Кацбах, отр. казач. Ор. в.при рч. Сарым-Сакле.10290159513446Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Станичный юрт Варшавский
273. Кацбахский, поселок казачий, при речке Сарым-Сакле, дворов 196, жителей 1287, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Кизильский район
326432Кацбахскийпосёлок52°58'00"59°39'00"N-40-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Кизильский муниципальный район, Кацбахское сельское поселение
75632446101п Кацбахскийпоселок
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