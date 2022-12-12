деревня Ново-Мальцево, деревня Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Ново-Мальцево

Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1643Новая, д. вл.при рч. Гусе.602051202223
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Парахинская волость
582. Новая, деревня бывшая владельческая, при речке Гуси, дворов 88, жителей 532

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Гусь-Хрустальный район
2362Новомальцеводеревня55°16'40°49'N-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Уляхинское сельское поселение
17620488136д Ново-Мальцеводеревня
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