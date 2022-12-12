деревня Кусаково-Белица, деревня Кусаково-Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Кусаково-Белица

Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Дмитриевский уезд
861Кусакова (Кусаковка, Знаменская), д. каз. и вл.при рч. Беличке.121337241252
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Конышевский район
50720Кусаково-Белицадеревня52°01'35°09'N-36-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Конышевский муниципальный район, Сельское поселение Старобелицкий сельсовет
38616444126д Кусаково-Белицадеревня
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