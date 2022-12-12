село Прокопье, село Прокопье, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Прокопье

Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
13469Вознесенское (Прокопье), с. каз.при колодцах.323281720Церковь православная 1. Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Вагинская волость
1097. Прокопьевское (Вознесенское), село бывшее государственное, при ключе, дворов 17-, жителей 101, церковь православная, 5 ярмарок: 9-ю марта, в день Вознесения, 8-го и Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Белохолуницкий район
29812Прокопьесело58°54'50°35'O-39-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Белохолуницкий муниципальный район, Прокопьевское сельское поселение
33605444101с Прокопьесело
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