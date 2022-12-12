Прокопье
Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
13469Вознесенское (Прокопье), с. каз.при колодцах.323281720Церковь православная 1. Часовня православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1097. Прокопьевское (Вознесенское), село бывшее государственное, при ключе, дворов 17-, жителей 101, церковь православная, 5 ярмарок: 9-ю марта, в день Вознесения, 8-го и Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
29812Прокопьесело58°54'50°35'O-39-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33605444101с Прокопьесело