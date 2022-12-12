деревня Берняково, деревня Берняково, Коломенский, Московская область (на 2019) — Familio

Берняково

Коломенский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Коломенский уезд
3803Бернякова, д. вл.при р. Дарчинке.1614216581
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Коломенский уезд, Колыберевская волость
Дер. Борняково156Московско-Казанская железная дорога, станция Пески. 627Земское училище.
Имение М. Н. Бардыгина, при д. Бернякове1566Земское училище.
Имение П. И. Зимина, при д. Берняково1566
Имение Д. А. Ларина, при д. Берняково 1566

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Коломна
17206Берняководеревня55°15'с.ш.38°50'в.д.N-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Коломенский
46738000146д Берняководеревня
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