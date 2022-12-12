село Любищицы-Церковные, село Любищицы-Церковные, Боркинская волость, Слонимский уезд (на 1905) — Familio

Любищицы-Церковные

Боркинская волость, Слонимский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Боркинская волость
454. Любищицы Церковные и Любищицы Заречные, село бывшее государственное, дворов 109, жителей 1394, 2 церкви православных, школа, 2 питейных дома

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Боркинская волость
Любищицы-ЦерковныеСело93721428Коссово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close