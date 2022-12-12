село Никольское, село Никольское, Чирповская волость, Лаишевский уезд (на 1914) — Familio

Никольское

Чирповская волость, Лаишевский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
935Никольское, что за лесом, с. каз.при рч. Брыссе.151685063Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Чирповская волость
511. Никольское (Залесное), село бывшее государственное, при речке Брыссе, дворов 16, жителей 106, церковь православная

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Чирповская волость
с. Никольское, Чирповскойрусские208
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