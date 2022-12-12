Никольское
Чирповская волость, Лаишевский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
935Никольское, что за лесом, с. каз.при рч. Брыссе.151685063Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
511. Никольское (Залесное), село бывшее государственное, при речке Брыссе, дворов 16, жителей 106, церковь православная
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Никольское, Чирповскойрусские208Показать скан