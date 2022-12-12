Омельник
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2379Омельник, мест. вл.при р. Псле.23станов. кварт.43916221736Церквей православных 2. Почтовая станция. Ярмарок 3. Еженедельные базары. Паромная переправа.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
470. Омельник, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 277, жителей 1900, волостное правление (уездный город в 23 верстах), 2 церкви правос Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Омельник местечкоОмельникское козаков—22—7088287921620
1.0Омельник местечкоСухо-Омельникское крестьян—22—26504999
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18526Омельникселоцентр сільської ОТГр-н КременчуцькийОмельницька сільська об'єднана територіальна громада