деревня Урмизно, деревня Урмизно, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Урмизно

Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
5105Урмизно, д. вл.при р. Систе.4925328187Часовня.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд, Стремлянская волость
768. Урмизна, деревня бывшая владельческая и государственная, при реке Систе, дворов 44, жителей 206, часовня, лавка

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Стремлянская волость
Урмизно д.502 стан2092 участок7станция Котлы.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район
32156Урмизнодеревня59°45'28°49'O-35-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение
41621440196д Урмизнодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close