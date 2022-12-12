село Ягнятин, село Ягнятин, Житомирська область (на 2018) — Familio

Ягнятин

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Молчановско-Ружинская волость
1012. Ягнятин, село бывшее владельческое, при речке Раставице, дворов 132, жителей 1247, церковь православная, школа, питейный дом, водяная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Ружинская волость
Ягнятин село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7943Ягнятинселоцентр сільської радир-н Ружинськийсільрада Ягнятинська
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