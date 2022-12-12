слобода Аграфеновка, слобода Аграфеновка, Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Аграфеновка

Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Миусский округ
1366Аграфеновка, сл. вл.при рч. Крепкой.50105467656Церковь православная 1. Ярмарок 2.
Показать скан

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Аграфеновская волость
20Аграфеновка слоб. Аграфеновской волости при реке Крепкой313339410671024Вол. и 2 сел. пр., кр. т-во, 1 церковь, мин. школа, церковно-приходская школа, пот. лавка, пар. и 3 ветр. мельн.6090

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Родионово-Несветайский район
31695Аграфеновкаслобода47°44'00"39°30'00"L-37-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Родионово-Несветайский муниципальный район, Барило-Крепинское сельское поселение
60648410106сл Аграфеновкаслобода
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close