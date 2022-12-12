Аграфеновка
Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- слобода
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1366Аграфеновка, сл. вл.при рч. Крепкой.50—105467656Церковь православная 1. Ярмарок 2.Показать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
20Аграфеновка слоб. Аграфеновской волости при реке Крепкой313339410671024Вол. и 2 сел. пр., кр. т-во, 1 церковь, мин. школа, церковно-приходская школа, пот. лавка, пар. и 3 ветр. мельн.6090—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
31695Аграфеновкаслобода47°44'00"39°30'00"L-37-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Родионово-Несветайский муниципальный район, Барило-Крепинское сельское поселение
60648410106сл Аграфеновкаслобода