посёлок городского типа Темиртау, посёлок городского типа Темиртау, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Темиртау

Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Таштагольский район
117230Темиртаупгт53°08'87°27'N-45-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Таштагольский муниципальный район, Темиртауское городское поселение
32627165051пгт Темиртаупоселок городского типа
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