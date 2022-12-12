деревня Сошки-Кривки, деревня Сошки-Кривки, Добринский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Сошки-Кривки

Добринский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2846Малые Сошки (Сошеневка), д. каз.при безымянном ручье.4312114548
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Добринский район
108497Сошки-Кривкидеревня52°05'00"40°23'00"N-37-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Добринский муниципальный район, Сельское поселение Мазейский сельсовет
42612436106д Сошки-Кривкидеревня
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