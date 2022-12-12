село Калмыковка, село Калмыковка, — Familio

Калмыковка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Старобельский уезд
3067Калмыково (Калмыковка), сел. каз.при колодцах.1464180387408Православный молитвенный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Ново-Боровская волость
706. Калмыковка, слобода бывшая государственная, дворов 161, жителей 1110, молитвенный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13571Калмиківкаселоцентр сільської радир-н Старобільськийсільрада Калмиківська
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