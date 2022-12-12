село Коровка, село Коровка, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Коровка

Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2992Коровка, с. каз.при рч. Коровке.337193658732Церковь православная 1. Сельское правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
1092. Коровка, село бывшее государственное, при речке Коровке, дворов 315, жителей 2160, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сапожковский район
757Коровкасело54°01'с.ш.40°41'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сапожковский муниципальный район, Михеевское сельское поселение
61637405106с Коровкасело
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