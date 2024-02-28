деревня Азарова, деревня Азарова, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1860) — Familio

Азарова

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Д. Федино, Азарова, Куприно и Горячкино30Варв. Анд. Дудицкая-Лишина282478
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