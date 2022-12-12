село Кергуды, село Кергуды, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Кергуды

Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3255Кергуды, д. вл.при р. Алатыре.6441120440496
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Гуляевская волость
476. Кергуды, село бывшее владельческое, при реке Алатыре, дворов 183, жителей 1034, церковь православная, богадельня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ичалковский район
75629Кергудысело54°43'45°11'N-38-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ичалковский муниципальный район, Кергудское сельское поселение
89626435101с Кергудысело
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