Кергуды
Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3255Кергуды, д. вл.при р. Алатыре.6441120440496Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
476. Кергуды, село бывшее владельческое, при реке Алатыре, дворов 183, жителей 1034, церковь православная, богадельня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75629Кергудысело54°43'45°11'N-38-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89626435101с Кергудысело