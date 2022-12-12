село Ильиновка, село Ильиновка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область (на 2019) — Familio

Ильиновка

Октябрьский муниципальный район, Амурская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Амурская область, Волости, Завитинская волость
51Ильинское сел.Всех дворов: 29. 217Лошадей: 141. Рогатого скота: 179.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Амурская область, Октябрьский район
198211Ильиновкасело49°58'00"128°33'00"M-52-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Амурская область, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Борисоглебский сельсовет
10638402106с Ильиновкасело
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