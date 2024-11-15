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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
595Небская (Небдино), д.при р. Пысе.38332583137
Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года
Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Небдино дер.Пысскогопри реке Пыссе165363Пысскому
Список населённых мест Коми области 1930 года
Название№ТипОт сельского исполкома в кмОт районного исполкома в кмОт областного исполкома в кмХозяйствМужчинЖенщинВсего
Небдино 856деревня45155425244760107