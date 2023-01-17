рабочий посёлок Языково, рабочий посёлок Языково, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Языково

Карсунский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
122Языково, с. вл.при безымянной речке.6817102455457Церковь православная 1. Фабрика суконная 1. Заводов: конный 1, кирпичный 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Языковская волость
120. Языково (Богородское), село бывшее владельческое, дворов 154, жителей 884, волостное правление (уездный город в 68 верстах), церковь православная, часовня, школа, со Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Карсунский район
31235Языковораб.посёлок54°18'с.ш.47°24'в.д.N-38-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Карсунский муниципальный район, Языковское городское поселение
73614158051рп Языковорабочий поселок
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