Языково
Карсунский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
122Языково, с. вл.при безымянной речке.6817102455457Церковь православная 1. Фабрика суконная 1. Заводов: конный 1, кирпичный 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
120. Языково (Богородское), село бывшее владельческое, дворов 154, жителей 884, волостное правление (уездный город в 68 верстах), церковь православная, часовня, школа, со Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
31235Языковораб.посёлок54°18'с.ш.47°24'в.д.N-38-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73614158051рп Языковорабочий поселок