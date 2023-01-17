Заколпье
Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3271Заколпье, с. каз.при р. Колпи.5032109326361Церковь православная 1. Волостное правление. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1253. Заколпье, село бывшее государственное, при речке Тетерке, дворов 149, жителей 832, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, аптека, ш Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
3613Заколпье село10441668048
3614Заколпская водяная мельница14181471½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
561588Заколпьесело55°31'41°00'N-37-023
2746Заколпьесело55°31'41°00'N-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17620428126с Заколпьесело