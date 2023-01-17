село Заколпье, село Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Заколпье

Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Меленковский уезд
3271Заколпье, с. каз.при р. Колпи.5032109326361Церковь православная 1. Волостное правление. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Заколпская волость
1253. Заколпье, село бывшее государственное, при речке Тетерке, дворов 149, жителей 832, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, аптека, ш Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Меленковский уезд, Заколпская волость
3613Заколпье село10441668048
3614Заколпская водяная мельница1418147

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Гусь-Хрустальный район
561588Заколпьесело55°31'41°00'N-37-023
2746Заколпьесело55°31'41°00'N-37-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Григорьевское сельское поселение
17620428126с Заколпьесело
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