агрогородок Носовичи, агрогородок Носовичи, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Носовичи

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Носовичская волость
156. Носовичи, местечко бывшее владельческое, при речке Уте, дворов 239, жителей 1378, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, евре Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Носовичская волость
1Мест. Носовичи, в нем Носовичск. вол. пр. Либ.-Ром. ж. д. и просел. речке УтеНосовичск. с. об церк. земли500 21739 51629 8Носовичск. пр. 148625
21Фол. НосовичиЛ.-Ром. ж. д. реч. Утедв. Ф. К. Фащу, катол. 12723Гомельск. римско-кат. 18625

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Добрушский район, Носовичский сельсовет
д Носовичи1553

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Носовичский сельсовет
аг. Носовичи648
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