Носовичи
Добрушский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
156. Носовичи, местечко бывшее владельческое, при речке Уте, дворов 239, жителей 1378, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, евре Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Носовичи, в нем Носовичск. вол. пр. Либ.-Ром. ж. д. и просел. речке УтеНосовичск. с. об церк. земли500 21739 51629 8Носовичск. пр. 148625
21Фол. НосовичиЛ.-Ром. ж. д. реч. Утедв. Ф. К. Фащу, катол. 12723Гомельск. римско-кат. 18625
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Носовичи1553
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Носовичи648