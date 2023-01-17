село Зимненки, село Зимненки, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Зимненки

Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
835Зимненки, с. вл.при рч. Карсунке.1838107480480Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Мало-Корсунская волость
606. Зимненки, село бывшее владельческое, при речке Корсунке, дворов 136, жителей 858, 2 церкви православных, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Вешкаймский район
31215Зимненкисело54°03'с.ш.46°51'в.д.N-38-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Вешкаймский муниципальный район, Ермоловское сельское поселение
73607440116с Зимненкисело
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