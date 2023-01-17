село Борисовка, село Борисовка, Добровский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Борисовка

Добровский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд
1894Борисовка, с. каз.при безымянной речке.661723113661168Церквей православных 2. Почтовая станция. Этапный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд, Больше-Хомутецкая волость
660. Борисовка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Борисовке, дворов 614, жителей 4046, волостное правление (уездный город в 70 верстах), 3 церкви пра Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Добровский район
79428Борисовкасело52°50'00"39°59'00"N-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Добровский муниципальный район, Сельское поселение Борисовский сельсовет
42615408101с Борисовкасело
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