село Красный Яр, село Красный Яр, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Красный Яр

Аркадакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
605Дмитриевское (Краснояр), с. вл. и каз.при р. Хопре.5912123494512Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Баклушинская волость
256. Красный Яр (Дмитриевское), село бывшее владельческое и государственное, при реке Хопре, дворов 142, жителей 916, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Аркадакский район
43988Красный Ярсело52°05'с.ш.43°21'в.д.N-38-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Аркадакский муниципальный район, Большежуравское сельское поселение
63603415116с Красный Ярсело
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