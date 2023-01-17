Весёлое
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1052Веселое, с. каз.при колодцах.357045916131633Церковь православная 1. Еженедельные базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
320. Веселое, село бывшее владельческое, при колодцах и озере, дворов 672, жителей 4312, волостное правление (уездный город в 37 верстах), 2 церкви православных, синагога Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-8874Веселеселище міського типуцентр селищної ОТГ, центр районур-н ВеселівськийВеселівська селищна об'єднана територіальна громада