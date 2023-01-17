посёлок городского типа Весёлое, посёлок городского типа Весёлое, — Familio

Весёлое

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1052Веселое, с. каз.при колодцах.357045916131633Церковь православная 1. Еженедельные базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Веселовская волость
320. Веселое, село бывшее владельческое, при колодцах и озере, дворов 672, жителей 4312, волостное правление (уездный город в 37 верстах), 2 церкви православных, синагога Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8874Веселеселище міського типуцентр селищної ОТГ, центр районур-н ВеселівськийВеселівська селищна об'єднана територіальна громада
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