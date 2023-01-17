деревня Увальная Бития, деревня Увальная Бития, Саргатский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Увальная Бития

Саргатский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Омский округ
1777Бетеинское, с. каз.при оз. Бетеинском.7544149349333Церковь православная 1.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Саргатская волость
Битеинское с., при р. Иртыше, на почт. тр.7001001514371

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Саргатский район
116637Увальная Битиядеревня55°30'с.ш.73°22'в.д.N-43-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Саргатский муниципальный район, Увалобитиинское сельское поселение
52651412101д Увальная Битиядеревня
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