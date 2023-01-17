село Старые Селищи, село Старые Селищи, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Старые Селищи

Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4389Селищи, сц. вл.при Татарских прудах и колодцах.604392500488
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Чукальская волость
663. Селищи, село бывшее владельческое, при реке Явлей, дворов 176, жителей 996, церковь православная, 5 кузн., шерстобитня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Большеигнатовский район
85214Старые Селищисело55°02'45°27'N-38-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Большеигнатовский муниципальный район, Чукальское сельское поселение
89613455106с Старые Селищисело
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