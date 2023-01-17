село Вознесеновка, село Вознесеновка, Целинный муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019) — Familio

Вознесеновка

Целинный муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Калмыкия, Целинный район
88841Вознесеновкасело46°16'с.ш.44°22'в.д.L-38-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Калмыкия, Целинный муниципальный район, Вознесеновское сельское поселение
85637415101с Вознесеновкасело
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