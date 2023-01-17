Красный Бор
Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
131Пречистый Бор, с. каз.при р. Тверце.1812278193Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
338. Пречистый Бор, село бывшее государственное, при реке Тверце, дворов 25, жителей 158, церковь православная, лавка, красильня
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
39Пречистый Бор38[...]
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
278141Красный Бордеревня56°57'35°41'O-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28620430151д Красный Бордеревня