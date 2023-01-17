село Средний Икорец, село Средний Икорец, Лискинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Средний Икорец

Лискинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
670Средний-Икорец, (Яблочное), с. каз.при р. Икорце.171740812601373Церковь православная. Почтовая станция. Завод кирпичный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Средне-Икорецкая волость
324. Средний Икорец, село бывшее государственное, при речке Икорце, дворов 461, жителей 3369, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, почт Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Лискинский район
7009Средний Икорецсело51°04'с.ш.39°45'в.д.M-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Лискинский муниципальный район, Среднеикорецкое сельское поселение
20621456101с Средний Икорецсело
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