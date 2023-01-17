Средний Икорец
Лискинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
670Средний-Икорец, (Яблочное), с. каз.при р. Икорце.171740812601373Церковь православная. Почтовая станция. Завод кирпичный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
324. Средний Икорец, село бывшее государственное, при речке Икорце, дворов 461, жителей 3369, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, почт Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7009Средний Икорецсело51°04'с.ш.39°45'в.д.M-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20621456101с Средний Икорецсело