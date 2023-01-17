село Никольское, село Никольское, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Никольское

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6296Никольское, с. вл.при рч. Ключевке.180182155653
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6297Нижне-Кемское, пог.при рч. Ключевке.1801824710Церквей православных 2.
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Кемская волость
Никольское С.568

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Кемская волость
1032. Никольское, село бывшее владельческое, при речке Ключе, дворов 14, жителей 90, церковь православная, школа, 3 лавки, земская почтовая станция, торжок по воскресенья Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
35071Никольскоесело59°23'с.ш.44°35'в.д.O-38-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Кемское сельское поселение
19634426181с Никольскоесело
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