Никольское
Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6296Никольское, с. вл.при рч. Ключевке.180182155653Показать скан
6297Нижне-Кемское, пог.при рч. Ключевке.1801824710Церквей православных 2.Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольское С.568
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1032. Никольское, село бывшее владельческое, при речке Ключе, дворов 14, жителей 90, церковь православная, школа, 3 лавки, земская почтовая станция, торжок по воскресенья Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35071Никольскоесело59°23'с.ш.44°35'в.д.O-38-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634426181с Никольскоесело