село Орлово, село Орлово, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Орлово

Новоусманский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
13Орлов (Орлово, бывший город), с. каз.при рч. Усмани.33станов. кварт.34913621458Церквей православных 2. Почтовая станция. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Орловская волость
51. Орлов и Селиванова, упраздненный город и село бывшее государственное, при речке Усмани, дворов 530, жителей 2914, волостное правление (уездный город в 20 верстах), 2 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Новоусманский район
7248Орловосело51°46'с.ш.39°35'в.д.M-37-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, Орловское сельское поселение
20625480101с Орловосело
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