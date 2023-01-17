село Вечкусы, село Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Вечкусы

Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
443Вечкусы, д. удел. и вл.при овраге и ручье.503063408470
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Лобаскинская волость
289. Вечкусы, село бывшее удельное, дворов 89, жителей 954, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ичалковский район
85464Вечкусысело54°41'45°36'N-38-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ичалковский муниципальный район, Парадеевское сельское поселение
89626460106с Вечкусысело
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