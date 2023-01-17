посёлок городского типа Смолино, посёлок городского типа Смолино, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Смолино

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1950Янополь (Уманское, Малая Артитреникова), с. вл.при рч. Кильтене.703083248265Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Хмелевская волость
527. Янополь (Уманское), местечко бывшее владельческое, при речке Кельтенке, дворов 113, жителей 594, церковь православная, винокуренный завод, баз. по пятницам.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12288Смолінеселище міського типуцентр селищної радир-н Маловисківськийселищна рада Смолінська
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