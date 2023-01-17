Смолино
Кіровоградська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1950Янополь (Уманское, Малая Артитреникова), с. вл.при рч. Кильтене.703083248265Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
527. Янополь (Уманское), местечко бывшее владельческое, при речке Кельтенке, дворов 113, жителей 594, церковь православная, винокуренный завод, баз. по пятницам.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-12288Смолінеселище міського типуцентр селищної радир-н Маловисківськийселищна рада Смолінська