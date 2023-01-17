сельцо Новоселки, сельцо Новоселки, Гребневская волость, Богородский уезд (на 1913) — Familio

Новоселки

Гребневская волость, Богородский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
917Новоселки (Егорьевское), сц. вл.при р. Пруденке.351427125130Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Гребневская волость
257. Егорьевское (Новоселки), село бывшее владельческое, при речке Сколбе, дворов 39, жителей 210, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Гребневская волость
С-цо Новоселки (Георгиевское тож)327станция Пушкино. 658
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