деревня Сергеевка, деревня Сергеевка, Щигровский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Сергеевка

Щигровский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3008Сергиевское, сц. вл.при рч. Полевой Рати.81549258271
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Троицкая волость
1325. Сергиевка, деревня бывшая владельческая, при речке Плоте, дворов 64, жителей 438, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Щигровский район
50285Сергеевкадеревня51°49'37°01'M-37-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Щигровский муниципальный район, Сельское поселение Вишневский сельсовет
38650448131д Сергеевкадеревня
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