деревня Козловичи, деревня Козловичи, Городокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Козловичи

Городокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Витебский уезд, Куринская волость
213КозловичипогостПлая, озероКозловичского, православногопричту Козловичской церкви2
214КозловичиимениеПлая, озероКозловичского, православногоК. А. Пищулину, куп. , правосл.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Городокский район, Стодолищенский сельсовет
д Козловичи15

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Городокский район, Стодолищенский сельсовет
д. Козловичи35
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