деревня Ясенки, деревня Ясенки, Узловский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Ясенки

Узловский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1698Ясенок Верхний, сц. вл.при пруде.111432128146
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Узловский район
390445Ясенкидеревня53°49'с.ш.38°24'в.д.N-37-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Узловский муниципальный район, Смородинское сельское поселение
70644460216д Ясенкидеревня
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