Матрено-Гезово
Алексеевский, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
327Матрена-Гезева, слоб. вл.при Матреновском овраге.281048816491667Церковь православная. Ярмарок 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
180. Матрено-Гезева, слобода бывшая владельческая, дворов 475, жителей 3300, волостное правление, (уездный город в 27 верстах), церковь православная, школа, 28 ветряных м Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
133959Матрено-Гезовосело50°37'38°52'M-37-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14710000256с Матрено-Гезовосело