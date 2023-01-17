село Матрено-Гезово, село Матрено-Гезово, Алексеевский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Матрено-Гезово

Алексеевский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
327Матрена-Гезева, слоб. вл.при Матреновском овраге.281048816491667Церковь православная. Ярмарок 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Матрено-Гезевская волость
180. Матрено-Гезева, слобода бывшая владельческая, дворов 475, жителей 3300, волостное правление, (уездный город в 27 верстах), церковь православная, школа, 28 ветряных м Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Алексеевский район
133959Матрено-Гезовосело50°37'38°52'M-37-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Алексеевский
14710000256с Матрено-Гезовосело
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