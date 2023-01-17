деревня Черкасова Горка, деревня Черкасова Горка, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Черкасова Горка

Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Анисимовская волость
63Чекасова Гора (Черкасова Гора, Княжая Горка) (дер.)3-го стана, 5-го зем. уч.Чекасогорского294179731526555земледелиелесные заработкиЧасовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район
26697Черкасова Горкадеревня59°21'34°15'O-36-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение
41603476234д Черкасова Горкадеревня
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