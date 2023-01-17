село Шеевщино, село Шеевщино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Шеевщино

Сурский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Алатырский уезд
268Шеевщина, сц. удел.при рч. Большой Сарке.251835303387
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Хмелевская волость
210. Шеевщина (Меденец), сельцо бывшее удельное, при речке Б. Сарке, дворов 106, жителей 731

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Сурский район
31358Шеевщиносело54°37'с.ш.46°36'в.д.N-38-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Сурский муниципальный район, Хмелевское сельское поселение
73644485161с Шеевщиносело
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