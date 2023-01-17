село Дельная Дубрава, село Дельная Дубрава, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Дельная Дубрава

Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2184Дельная Дуброва (Ламки), с. каз. и вл.при рч. Сырой Ламочке.42152999881040Церковь православная 1. Заводов кирпичных 2. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Дально-Дубровская волость
822. Дальная Дуброва, село бывшее владельческое, при речке Ламке, дворов 261, жителей 1928, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православных, школа Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Дельно-Дубровская волость
село Дельная Дуброва«Сосновская» п.-т. кон.4218

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сосновский район
65242Дельная Дубравасело53°22'41°18'N-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Сосновский муниципальный район, Сельское поселение Дельнодубравский сельсовет
68634424101с Дельная Дубравасело
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