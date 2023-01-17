Дельная Дубрава
Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2184Дельная Дуброва (Ламки), с. каз. и вл.при рч. Сырой Ламочке.42152999881040Церковь православная 1. Заводов кирпичных 2. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
822. Дальная Дуброва, село бывшее владельческое, при речке Ламке, дворов 261, жителей 1928, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православных, школа Показать все
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Дельная Дуброва«Сосновская» п.-т. кон.4218
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65242Дельная Дубравасело53°22'41°18'N-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68634424101с Дельная Дубравасело