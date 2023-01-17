село Старая Тюрлема, село Старая Тюрлема, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Старая Тюрлема

Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
3042Анчиково (Тюрлема), с. каз.при безымянном ключе.751868217210Церковь православная. Этап.
Показать скан

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Богородская волость
с. Анчиково, Богородскойсм. с. Тюрлема.
Показать скан
с. Воскресенское, Богородскойсм. с. Тюрлема.
Показать скан
с. Тюрлема (Анчиково, Воскресенское), Богородскойчуваши1058
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Козловский район
141450Старая Тюрлемасело55°47'с.ш.48°14'в.д.N-39-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Козловский муниципальный район, Тюрлеминское сельское поселение
97619445126с Старая Тюрлемасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close