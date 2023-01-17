Старая Тюрлема
Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3042Анчиково (Тюрлема), с. каз.при безымянном ключе.751868217210Церковь православная. Этап.Показать скан
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Анчиково, Богородскойсм. с. Тюрлема.Показать скан
с. Воскресенское, Богородскойсм. с. Тюрлема.Показать скан
с. Тюрлема (Анчиково, Воскресенское), Богородскойчуваши1058Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
141450Старая Тюрлемасело55°47'с.ш.48°14'в.д.N-39-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
97619445126с Старая Тюрлемасело